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СМИ узнали о планах Дании блокировать танкеры с российской нефтью
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СМИ узнали о планах Дании блокировать танкеры с российской нефтью

FT: Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью
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Фото: Global Look Press/Lars Klemmer
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Евросоюз (ЕС) поручит властям Дании проверять и блокировать танкеры с российской нефтью. Об этом 15 ноября сообщает издание Financial Times.

«Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды», — говорится в материале.

По данным издания, танкеры по закону могут быть проверены в любой стране Евросоюза. Проработка инициативы началась после признания западными чиновниками того, что почти ни одна из поставок нефти морским транспортом не была осуществлена ниже цены в $60 за баррель. Кроме того, как уточняется в материале, российская нефть составляет около 60% от общего объема морского экспорта.

Западные чиновники подчеркнули, что поставки осуществляются с использованием теневого флота старых судов, на которых повышен риск поломки, что, в свою очередь, может привести к разливу нефтепродуктов и крупной экологической катастрофе.

Представитель оборонного ведомства Дании отметил, что власти страны не намерены проверять документы и корабли, если «это не связано с безопасностью на море».

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Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на устремления США вводить новые санкции, РФ адаптируется к новым условиям и действует согласно своим интересам. Таким образом представитель Кремля прокомментировал запрос американского минфина к управляющим компаниям для получения информации о судах, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход западным санкциям.

Ранее, 12 октября, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Также он заявил, что общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки. В связи с этим миру необходимо обеспечить рост потребления соответствующими инвестициями, и у сокративших добычу стран ОПЕК+ есть для этого свободные мощности, считает Новак.

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос «Известий» 3 октября, введение потолка цен на российскую нефть неэффективно. Он напомнил о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.

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