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Цена нефти Brent на ICE превысила $83 за баррель впервые с 15 ноября

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Стоимость нефти марки Brent превысила $83 за баррель впервые с 15 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE за 29 ноября.

Согласно данным биржи по состоянию на 15:28 мск, цена фьючерса Brent с поставкой в январе росла на 1,71% — до $83,06 за баррель.

К 17:08 мск стоимость варьировалась на уровне $82,64. Между тем цена на нефть марки WTI с поставкой в январе составила $77,54 за баррель.

Ранее, 23 ноября, российские эксперты оценили попытки Запада реанимировать потолок цен на нефть как незначительные. По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, введение со стороны США и Европейского союза дополнительных препятствий для России не будет способствовать корректировке ценовых значений.

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В начале ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль. Издание указало, что поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

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