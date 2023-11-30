Reuters сообщило о планах ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters.

По словам двух источников, предварительная договоренность была достигнута на онлайн-встрече стран объединения. Она начнет действовать в 2024 году, когда истечет добровольное сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии и России, которые в сумме отказались от поставок 1,3 млн баррелей в сутки.

В общей сложности страны ОПЕК+ ограничивают свою добычу на 5 млн баррелей в сутки, отмечает Reuters.

Ранее в этот день цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 7 ноября в ходе торгов на бирже ICE. Контракты с поставкой в январе на нефть WTI подорожали до $79,32 за баррель.

До этого, 23 ноября, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал, что Саудовская Аравия заинтересована в стоимости нефти на уровне $86–90 за баррель, это необходимо стране для покрытия значительного дефицита бюджета. На этом фоне саудовская сторона выражает недовольство уровнем добычи нефти некоторых государств.

22 ноября сообщалось, что с конца июля по конец сентября нефть подорожала сразу на треть благодаря усилиям по поддержанию цен со стороны ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии.