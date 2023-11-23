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Эксперт объяснил недовольство Саудовской Аравии уровнем добычи нефти

Эксперт Кричевский: Саудовская Аравия заинтересована в высокой стоимости нефти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Саудовская Аравия заинтересована в стоимости нефти на уровне $86–90 за баррель, это необходимо стране для покрытия значительного дефицита бюджета. На этом фоне саудовская сторона выражает недовольство уровнем добычи нефти некоторых государств, рассказал «Известиям» финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский 23 ноября.

Накануне в ОПЕК+ заявили, что перенесли встречу с 26 ноября на 30-е. Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что Саудовская Аравия выразила недовольство уровнями добычи нефти других членов организации.

«У саудитов очень простой интерес. Им для покрытия дефицита бюджета стоимость барреля нефти нужна не меньше $86–90. Особенно с учетом того, что саудиты очень активно сокращают добычу. В III квартале дефицит был чуть ли не рекордным, по крайней мере с пандемии он достиг порядка $9,5 млрд», — отметил Кричевский.

Эксперт обратил внимание на то, что страна много вкладывает средств в развитие ненефтяного сектора — производство, туризм, экономику и др. И им необходимо дальше финансировать эти сферы.

«Сейчас у них убытки, и им нужно это как-то попытаться компенсировать. И это получается не очень хорошо, потому что, видя сокращение добычи у ОПЕК+, наращивают добычу государства, которые в ОПЕК не состоят, те же Соединенные Штаты», — добавил Кричевский.

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Ряд стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, решили до конца 2024-го добровольно сократить добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн баррелей в сутки.

В дополнение к этому Саудовская Аравия до конца текущего года добровольно сокращает добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. В то же время Россия сокращает нефтяной экспорт на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки.

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