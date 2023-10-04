Новак заявил о продолжении РФ добровольного сокращения поставок нефти

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, заявил 4 октября журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Как он отметил, данная договоренность является дополнением к добровольному сокращению, объявленному Россией в апреле, которое продлится до конца декабря 2024 года.

«В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти», — сказал вице-премьер.

По словам Новака, дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Ранее, 31 августа, Новак на совещании, проводимом президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что Россия и ОПЕК договорились о параметрах сокращения поставок российской нефти. Так, сокращение составит 1,39 млн баррелей в сутки.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Это решение поддержали все участники альянса, включая Россию.