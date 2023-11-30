Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на I квартал 2024 года. Об этом 30 ноября сообщил Al Arabiya со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.

Как отмечается, для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстанавливаться в соответствии с рыночными условиями.

Изначально сокращение было рассчитано на июль 2023 года, затем оно продлевалось. До ноябрьской встречи ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была придерживаться этой меры до конца 2023 года.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Также в этот день цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 7 ноября в ходе торгов на бирже ICE. Контракты с поставкой в январе на нефть WTI подорожали до $79,32 за баррель.

Ранее, 23 ноября, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что Саудовская Аравия заинтересована в стоимости нефти на уровне $86–90 за баррель, это необходимо стране для покрытия значительного дефицита бюджета. На этом фоне саудовская сторона выражает недовольство уровнем добычи нефти некоторых государств.

22 ноября сообщалось, что с конца июля по конец сентября нефть подорожала сразу на треть благодаря усилиям по поддержанию цен со стороны ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии.