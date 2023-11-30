Россия продлит сокращение поставок нефти до конца I квартала 2024 года

Россия будет сокращать поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца I квартала 2024 года, отметил 30 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.

«Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в день еще на 200 тыс. баррелей в день, чтобы достичь 500 тыс. баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года», — приводятся его слова на сайте российского правительства.

Он отметил, что для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок.

По словам Новака, ожидается, что дополнительное добровольное сокращение усилит меры, принимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Ранее в этот день телеканал Al Arabiya сообщил, что Саудовская Аравия также продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на I квартал 2024 года. Как отмечается, сокращение было рассчитано на июль 2023 года, затем оно продлевалось. До ноябрьской встречи ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была придерживаться этой меры до конца 2023 года.

Тогда же агентство Reuters сообщило, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 7 ноября в ходе торгов на бирже ICE. Контракты с поставкой в январе на нефть WTI подорожали до $79,32 за баррель.

До этого, 22 ноября, сообщалось, что с конца июля по конец сентября нефть подорожала сразу на треть благодаря усилиям по поддержанию цен со стороны ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии.