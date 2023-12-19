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ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения потолка цен до 28 июня 2024 года

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Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
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Евросоюз (ЕС) в рамках 12-го пакета санкций в отношении России освободил от соблюдения потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2». Об этом 18 декабря стало известно из опубликованного регламента в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что данная мера будет действовать до 28 июня 2024 года.

«Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения», — говорится в сообщении.

В документе подчеркнули, что проект «Сахалин-2», расположенный в России, важен для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

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Ранее в этот день Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ. При этом грандиозных убытков для России эксперт не прогнозирует.

27 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте, заявил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны для обеспечения энергетической безопасности. Он выразил мнение, что спрос на СПГ будет расти.

Ранее, 23 января, издание The Japan Times написало, что Япония опасается, что лишится сжиженного природного газа из России.

В ноябре 2022 года министерство финансов США разрешило перевозить нефть в Японию по проекту «Сахалин-2». При этом японским компаниям не разрешается сотрудничество с лицами, находящимися под санкциями, без отдельного разрешения властей США.

До этого, 1 ноября 2022 года, глава японской компании Itochu сообщил, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей, страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Поэтому, по его словам, невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций.

«Сахалин-2» — это один из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Проект осваивает два месторождения в Охотском море.

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