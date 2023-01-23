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Japan Times написала о нежелании Японии потерять российский СПГ

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Япония опасается, что лишится сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом The Japan Times пишет в понедельник, 23 января.

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«Российский СПГ представляет собой «уязвимость», из-за которой Япония подвергается риску возмездия со стороны Москвы», — говорится в тексте.

Отмечается, что, в то время как американские и британские компании ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», Токио остался в них, передает RT.

Автор статьи пишет, что Япония никогда не забывала о нефтяном шоке 1970-х годов и угрозы энергетической безопасности укоренились в сознании правительства страны.

Ранее, 5 декабря, японское правительство сообщило, что потолок цен на российскую нефть, который Япония вместе со странами Европейского союза (ЕС) ввела с 5 декабря, не будет затрагивать импортируемую страной нефть из дальневосточного российского проекта «Сахалин-2».

В заявлении указывается, что исключение сырой нефти из «Сахалина-2», в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, было принято «в свете энергетической безопасности Японии».

С 5 декабря в силу вступили эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии, сообщает телеканал «360».

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что министерство финансов США разрешило перевозить нефть в Японию по проекту «Сахалин-2». При этом японским компаниям не разрешается сотрудничество с лицами, находящимися под санкциями, без отдельного разрешения властей США.

В начале ноября глава японской компании Itochu отмечал, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей и страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Поэтому, по его словам, невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций.

«Сахалин-2» — это один из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Проект осваивает два месторождения в Охотском море.

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