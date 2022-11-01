В Японии заявили о невозможности выжить без российских энергоресурсов
Япония зависит от импорта российских энергоносителей, поэтому страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ, заявил глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, опубликованном 1 ноября.
«В отличие от Европы и Соединенных Штатов Америки, Япония практически полностью зависит от импорта энергии, поэтому невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций», — уточнил он.
Кроме того, Окафудзи раскритиковал тенденцию политического давления на некоторые частные компании.
Накануне сообщалось, что японское правительство хочет сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», который будет переведен в российскую юрисдикцию по решению Москвы.
До этого, 9 октября, японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отметил, что страна зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако «Сахалин-1» — важный проект с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок.
Президент России Владимир Путин 13 апреля рассказал, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной и от части энергоносителей из РФ уже нанес удар по экономике стран.