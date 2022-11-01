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Правительство Японии решило сохранить участие в «Сахалине-1»

Японский министр Нисимура: Токио намерен сохранить участие в проекте «Сахалин-1»
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Фото: ТАСС/Александр Семенов
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Японское правительство решило сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», который будет переведен в российскую юрисдикцию по решению Москвы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщило издание Nikkei со ссылкой на источники.

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Такое решение было принято кабмином Японии, «поскольку он стремится к стабильным поставкам энергии, несмотря на международные санкции против Москвы». При этом 95% нефти Токио получает с Ближнего Востока.

Уточняется, что компания ExxonMobil, которой принадлежало 30% акций «Сахалина-1», в марте объявила о выходе из проекта. Причиной остановки добычи нефти на проекте «Сахалин-1» стал отказ оператора Exxon работать с танкерами «Совкомфлота».

Японский консорциум Sodeco, который также имеет в «Сахалине-1» долю в 30%, на данный момент принимает решение о дальнейшем инвестировании нефтегазового проекта. Главным акционером Sodeco, членами которого являются частные компании Japex, ITOCHU, Marubeni, Inpex, выступает японский кабмин.

Газета Nikkei сообщила также, что будущее участие японской стороны в проекте «Сахалин-1» будет противоречить решению организации G7, которая ввела запрет на импорт нефти из России. Однако точных дат введения ограничений пока нет.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил на пресс-конференции, что проект «Сахалин-1» важен «для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта».

«По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы намерены сохранить интересы в проекте. Для этого я провел встречу с руководством SODECO и передал просьбу положительно рассмотреть этот вопрос», — сказал Нисимура.

Ранее, 9 октября, Нисимура заявлял о роли российского нефтегазового проекта «Сахалин-1». По его словам, он является крайне важным для Японии с точки зрения обеспечения энергобезопасности. По его словам, Япония планировала прояснить намерения российской стороны и принять дальнейшие решения касательно экспорта нефти.

Президент России Владимир Путин 7 октября поручил перевести имущество проекта «Сахалин-1» в собственность РФ. Согласно указу, всё имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

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