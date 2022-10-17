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«Коммерсант» выяснил причину остановки добычи Exxon на «Сахалине-1»

Exxon остановила «Сахалин-1» из-за отказа работать с танкерами «Совкомфлота»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Причиной остановки добычи нефти на проекте «Сахалин-1» стал отказ оператора Exxon работать с танкерами «Совкомфлота». Об этом 17 октября написал «Коммерсант».

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Как отмечает газета, «Совкомфлот» в конце марта попал под санкции, а его суда лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs). Согласно информации источников издания, компания получила для своих танкеров страховку российского «Ингосстраха», но Exxon настаивала на обязательном P&I-страховании и отказалась возобновлять отгрузки.

В результате резервуары с нефтью в порту Де-Кастри (Хабаровский край), откуда она отгружается на мировой рынок, в мае переполнились, и добыча нефти на проекте была прекращена.

В беседе с «Коммерсантом» партнер коллегии адвокатов Delcredere Антон Демченко пояснил, что P&I — это страхование широких, неопределенных рисков, которые некоторые страховщики обычно не покрывают. Как он отметил, оно осуществляется клубами взаимного страхования и выступает условием допуска во многие международные порты.

Кроме того, советник Orchards Азат Ахметов в интервью с газетой предположил, что Exxon могла не захотеть «вступать в зону неопределенности», работая с российскими страховщиками.

Ранее, 9 октября, министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что российский нефтегазовый проект «Сахалин-1» является крайне важным для Японии с точки зрения обеспечения энергобезопасности. По его словам, в будущем планируется прояснить намерения российской стороны и принять дальнейшие решения касательно экспорта нефти с этого проекта.

7 октября президент России Владимир Путин поручил перевести имущество проекта «Сахалин-1» в собственность РФ. Согласно указу, всё имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России.

До этого, 5 сентября, российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России ожидает прояснения в ближайшее время ситуации вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-1» и возобновления его работы.

Оператором «Сахалин-1» является «дочка» американской ExxonMobil. В марте она заявляла о планах выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте составляет 30%, «Роснефти» — 20%, японской Sodeco — 30% и индийской ONGC — 20%.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

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