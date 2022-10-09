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Японский министр назвал проект «Сахалин-1» важным для стабильных поставок нефти

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что российский нефтегазовый проект «Сахалин-1» является крайне важным для Японии с точки зрения обеспечения энергобезопасности. Об этом он заявил в эфире телеканала NHK 9 октября.

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«Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект «Сахалин-1» является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — сказал министр.

Он добавил, что на данный момент нефть с проекта «Сахалин-1» не экспортируется, однако в будущем планируется прояснить намерения российской стороны и принять дальнейшие решения, посоветовавшись с партнерами.

5 сентября российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России ожидает прояснения в ближайшее время ситуации вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-1» и возобновления его работы.

7 октября президент России Владимир Путин поручил перевести имущество проекта «Сахалина-1» в собственность РФ. Согласно указу, всё имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России.

Проект «Сахалин – 1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

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