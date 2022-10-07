Путин поручил перевести имущество проекта «Сахалина-1» в собственность РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере (ТЭК) по проекту «Сахалин-1» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Текст документа 7 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Для этих целей создается российское общество с ограниченной ответственностью (ООО) — новый оператор проекта. Этой компании переходят все предусмотренные СРП права и обязанности консорциума инвесторов, а также действующего оператора Exxon Neftegas Limited, которая является дочерним предприятием американской нефтегазовой компании ExxonMobi. Отмечается, что доли в новом операторе должны принадлежать «Сахалинморнефтегаз-Шельф», «РН-Астра» и самому обществу.

Иностранным участникам «Сахалина-1» предоставляется один месяц на то, чтобы принять решение о том, будут ли они соглашаться или отказываться от перерегистрации своей доли. В случае отказа, доля иностранных фирм с вычетом ущерба будет перепродана российскому лицу, а средства переведут на спецсчет.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги, и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

Ранее аналогичные меры были приняты в отношении проекта «Сахалин-2» — первого в России завода по производству сжиженного природного газа. Согласно указу президента от 30 июня, кабинету министров России было поручено создать ООО, которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»). При этом «Сахалин Энерджи» будет передана в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».