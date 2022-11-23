Минфин США разрешил перевозить нефть в Японию по проекту «Сахалин-2»

Генеральная лицензия министерства финансов США временно допускает транспортировку российской нефти в Японию в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом свидетельствует генеральная лицензия министерства финансов США, опубликованная ведомством во вторник, 22 ноября.

«Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года трансакции… связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2»… разрешены до 00:01 по времени восточного побережья США 23 сентября 2023 года при условии, что продукция, добытая в рамках проекта «Сахалин-2», предназначена исключительно для импорта в Японию», — говорится в документе ведомства.

При этом лицензия не разрешает сотрудничество с лицами, находящимися под санкциями, без отдельного разрешения властей США. Также сохраняются ранее введенные антироссийские рестрикции, если иное не указано в документе.

Ранее, 1 ноября, глава японской компании Itochu сообщил, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей, страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Поэтому, по его словам, невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций.

До этого, 6 октября, Евросоюз (ЕС) временно исключил из списка санкций морскую транспортировку в Японию определенной сырой российской нефти проекта «Сахалин-2».

Ранее, 1 сентября, японская Mitsubishi официально подтвердила сохранение доли в проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило передать ей долю в 10% в новом операторе.

За день до этого японская торговая компания Mitsui также официально объявила о сохранении доли в нефтегазовом проекте. Российская сторона одобрила передачу Mitsui 12,5% в ООО «Сахалинская энергия».

«Сахалин-2» — это один из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Проект осваивает два месторождения в Охотском море.