Путин дал право правительству обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволит ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Документ появился 25 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.

Соответствующие изменения внесены в законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Теперь кабинет министров имеет право снижать экспортные пошлины на срок до полугода и устанавливать тарифные квоты на срок до одного года. То есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз товаров в дружественные страны в рамках определенного объема.

В августе, анонсируя данные меры, премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что правительство сможет использовать их для увеличения роста поставок зерна, удобрений и сырья в дружественные страны. Это должно поддержать российские компании, попавшие под санкции, а также регионы, в которых из-за изменения логистических маршрутов в связи с санкциями западных стран увеличились транспортные издержки и подорожали экспортные поставки.

Также законом уточняются правила расчета цен на нефть Urals: для расчета экспортной пошлины на нее используется средняя стоимость. Согласно документу, с 1 января 2024 года среднее значение цен на Urals в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до рынков нефтяного сырья в Средиземном море и в Роттердаме. Кабинет министров же будет вправе увеличить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года.

Ранее, 23 ноября, Мишустин подписал постановление о продлении действия квот на экспорт минеральных удобрений до 31 мая 2024 года. Данное решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Пошлина, действующая до конца 2023 года, составит 23,5% в том случае, если цена удобрений превысит $450 за 1 т.

До этого, с 1 октября, в РФ начали действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. В правительстве отмечали, что пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса нацвалюты. А при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой.

За неделю до принятия данного закона доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» назвал установление гибких экспортных пошлин на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля значимой для российской экономики мерой. Он выразил мнение, что такое решение поможет стабилизировать внутренний рынок.