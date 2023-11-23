Правительство РФ продлило на полгода действие квот на экспорт удобрений

Правительство России 23 ноября продлило действие квот на экспорт минеральных удобрений до 31 мая 2024 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данное решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.

«Общий объем экспортной квоты составит порядка 17 млн т, в том числе на азотные удобрения — 9,8 млн т, на сложные удобрения — более 7,1 млн т», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Распределять объемы между экспортерами будет Минпромторг.

Как отмечается, квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

В ноябре правительство РФ повысило квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн т до 30 ноября 2023 года. Инициатива направлена на помощь производителям в вывозе невостребованных остатков готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

В апреле представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что свободный экспорт российского продовольствия и удобрений чрезвычайно важен для международного сообщества. По его словам, организация продолжает поддерживать контакты с соответствующими сторонами, чтобы добиться прогресса в этой области.

С начала года РФ ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения и продлила ограничения на зарубежные поставки. Пошлина, действующая до конца 2023 года, составит 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну.