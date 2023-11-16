Власти увеличили квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн

Правительство РФ повысило квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн т до 30 ноября 2023 года. Соответствующий указ 14 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, объем экспортных квот с 1 июня по 30 ноября в сумме превысит 18,5 млн т. Инициатива направлена на помощь производителям в вывозе невостребованных остатков готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Отмечается, что квоты не будут действовать при поставке указанных удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

С начала года РФ ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения и продлила ограничения на зарубежные поставки. Пошлина, действующая до конца 2023 года, составит 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну.

В апреле представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что свободный экспорт российского продовольствия и удобрений чрезвычайно важен для международного сообщества. По его словам, организация продолжает поддерживать контакты с соответствующими сторонами, чтобы добиться прогресса в этой области.