Орбан сообщил о подготовке Еврокомиссией «плана Б» по финансированию Украины

Еврокомиссия (ЕК) готовит «план Б» о выделении помощи Украине вне бюджета Европейского союза к внеочередному саммиту объединения, запланированному на 1 февраля. Об этом 10 января сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Приятно видеть, что Еврокомиссия подготавливает «план Б» к 1 февраля, согласно которому финансовая поддержка, предоставляемая Украине, может осуществляться вне бюджета ЕС», — написал венгерский премьер в соцсети X (бывш. Twitter).

Орбан назвал это решение хорошим и подчеркнул, что «план Б» Еврокомиссии является «планом А» Венгрии.

Накануне Politico сообщила, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза (ЕС) в случае, если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Лидеры ЕС пытаются оказать давление на венгерского премьера, чтобы он до 1 февраля отметил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву, уточнялось в материале.

28 декабря в правительстве Германии заявили, что необходимая помощь Украине может быть оказана Евросоюзом и без участия Венгрии. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер отметил, что если Венгрия продолжит выступать против такого решения, то необходимо будет провести финансовую поддержку в обход бюджетного процесса ЕС.

21 декабря Орбан допустил, что ЕС, вероятно, найдет механизм поддержки Киева в обход вето Будапешта. Тогда же сообщалось, что Венгрия предлагает Европейскому союзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. В интервью Орбана, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.