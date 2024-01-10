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Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии у сослуживцев желания воевать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пленный командир отделения роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сержант Василий Романов 10 января рассказал, что его подразделение состояло из мобилизованных и не хотело воевать.

«В моем подразделении, где я именно жил с ребятами, там никто не хотел воевать и никто не хочет воевать. Все хотят мира, и все хотят домой. И никто не хотел. Все мобилизованные. Нет настроения для войны», — сказал он.

По словам Романова, он несколько раз отказывался приходить в военкомат по повестке и на третий раз его забрали из дома с вещами. После этого последовала крайне плохая подготовка, в ходе которой раз в неделю позволяли выстрелить на полигоне несколько патронов.

Собеседник отметил, что в том месте, где находились позиции его подразделения, украинские войска понесли большие потери убитыми и ранеными, из-за чего силы РХБЗ кидают на позиции пехоты.

Зная об этом, в ходе одного из боев военные ВСУ решили сдаться, поделился Романов. При этом он не увидел никакой агрессии со стороны российских военнослужащих.

«Мы сказали, что сдаемся. Они сказали выйти, бронь скинуть, оружие все покидать. Мы вышли, и нас просто провели, ничего с нами не делали. Принесли чаю, попили горячего. Потом вечером дали покушать: тушенка, картошка, хлеб, чай», — сказал сержант.

Обращаясь к украинским военнослужащим, Романов призвал их отказаться от сопротивления и сразу же сдаваться в плен.

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Ранее, 8 января, пленный украинский военнослужащий с позывным Рыбак рассказал «Известиям», что на Украине повестки в рамках поголовной мобилизации вручают алкозависимым и многодетным. При этом командиры осознают, что мобилизованные подобным образом солдаты не вернутся из боя, добавил он.

5 января пленный стрелок 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Александр Симонов рассказал, что многие украинские боевики отказываются воевать. Помимо этого много из них самовольно оставляют воинские части.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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