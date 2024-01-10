Количество погибших в результате беспорядков в Эквадоре увеличилось до 10

Не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Об этом 10 января сообщила национальная полиция в соцсети Х.

«В Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Гуаякиля Акилес Альварес сообщил, что двое человек получили ранения в хоте столкновений правоохранителей и преступных группировок. Среди пострадавших есть школьник. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

После президент страны Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат. Ряд улиц города Гуаякиль, находящихся неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión, в настоящее время перекрыт. Агентство транзита и мобильности (АТМ) страны объяснило такие меры проведением полицейских мероприятий.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избежать посещения страны.