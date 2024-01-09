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У главы Пентагона Остина был диагностирован рак простаты

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Фото: Global Look Press/Chad Mcneeley/Dod
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Медики диагностировали у главы Пентагона Ллойда Остина рак простаты в декабре прошлого года, в январе он попал в больницу из-за осложнений после хирургической операции. Об этом 9 января сообщила The New York Times со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован на прошлой неделе из-за осложнений после операции по поводу рака простаты», — ссылается издание на источник.

Отмечается, что 1 января он поступил в больницу с сильными болями в животе, бедрах и ногах. Министра обороны поместили в реанимацию, где удалили лишнюю брюшную жидкость.

С того момента, по заявлению докторов из медицинского центра Уолтера Рида, «его инфекция исчезла». Врачи подчеркнули, что рак простаты был обнаружен на ранней стадии и что у Остина отличные прогнозы.

Ранее, 8 января, сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он продолжает оставаться в больнице, так как испытывает недомогание. Отмечается, что министр продолжает оставаться на связи с Пентагоном и ежедневно следит за деятельностью ведомства по всему миру.

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Остина госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры, но факт его нахождения в больнице скрывался от общественности на протяжении пяти дней.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему эту информацию не раскрыли сразу. Politico, в свою очередь, сообщила, что сведения о госпитализации главы Пентагона «стали шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

7 января бывший вице-президент США Майк Пенс назвал случившееся неприемлемым, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о его госпитализации. А член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал сокрытие информации о состоянии здоровья шефа Пентагона «провалом руководства».

8 января в Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, министр сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качестве главы военного ведомства и «служить на благо защиты страны». Тем не менее Остину могут представить резолюцию об импичменте.

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