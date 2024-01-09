Конгрессмен пригрозил главе Пентагона импичментом из-за тайной госпитализации
Главе Пентагона Ллойду Остину могут представить резолюцию об импичменте из-за «тайной» госпитализации. Об этом во вторник, 9 января, сообщает издание The Hill.
Решение может быть принято на фоне того, что Остин не уведомил Белый дом и конгресс о том, что был госпитализирован на несколько дней.
«Республиканец из палаты представителей Мэтт Розендейл, который представит статью об импичменте, заявил, что решение Остина не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре, нарушило его присягу и поставило под угрозу жизни американского народа», — говорится в материале издания.
Министра обороны США Остина госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.
5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.
7 января бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства. А член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон отметил, что сокрытие информации о состоянии здоровья шефа Пентагона является «провалом руководства».
8 января в Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, министр сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качестве главы военного ведомства и «служить на благо защиты страны».