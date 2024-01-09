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Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад предложил Украине тактику ударов по России
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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Западные страны не осудили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, так как они сами предложили Киеву такую тактику. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Она объяснила, что цель украинского президента Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и «других личностей в Вашингтоне» еще в начале конфликта состояла в том, чтобы вызвать панику и хаос в России. По словам Кнайсль, Запад хочет руками Украины усложнить жизнь простых российских граждан.

«Надо убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира», — этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и, прежде всего, Киева. В такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года», — сказала экс-министр в беседе, опубликованной на YouTube 7 января.

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Вечером 8 января губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрела Белгорода пострадали три человека: женщина и двое мужчин. По последним данным, они находятся в реанимации, им проведены операции. Тогда же Минобороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.

До этого, 30 декабря, украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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