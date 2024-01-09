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Полный раздрай: чем грозят миру инвестиции Китая в производство и экспорт

Эксперты предрекают Западу жесткие торговые войны
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Bo
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Китай пытается избежать рецессии с помощью инвестиций в производство и наращивания экспорта. По мнению аналитиков Bloomberg, эта ситуация чревата торговыми войнами с Соединенными Штатами и странами ЕС за влияние на мировой арене. Подробности и мнения экспертов в материале «Известий».

Китай против всех

В Китае наблюдается серьезный кризис рынка недвижимости. Ранее этот сектор обеспечивал пятую часть экономического роста КНР. Сейчас для покрытия недостающей доли акцент в развитии смещен на производство. По данным правительства страны, 45% всех произведенных товаров изготавливается на экспорт: внутренний потребитель просто не может купить все, что произведено в стране.

По оценке экспертов Bloomberg, рецессию удалось на какое-то время погасить, однако обострились иные противоречия: риск дисбаланса и возрастание напряженности между Китаем и другими игроками на мировом рынке. Реакция последовала незамедлительно. Страны ЕС инициировали расследование в отношении импорта электромобилей из Китая. Европейская промышленная база под угрозой — звучат предостережения на самом высоком уровне.

Увеличение инвестиций в промышленность привело к росту производства в КНР — +0,5% в годовом выражении по итогам ноября. По последним прогнозам МВФ, среднесрочный рост ВВП Китая составляет около 3,5% по сравнению с 5,5% до пандемии COVID-19.

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Более консервативная позиция США и стран Евросоюза делают наращивание совокупного экспорта непростой задачей, полагает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев.

— Отчасти этот процесс уже наблюдается. По итогам 9 месяцев 2023 года, по данным МВФ, совокупный экспорт Китая снизился на 5,6%, т.ч. в США на 15,9%, страны ЕС на 10,7%. В данной ситуации можно ожидать, что Китай будет стимулировать экспорт в соседние страны, в том числе и Россию. За тот же период экспорт в Россию вырос на 56%, а доля России в экспорте Китая возросла с 1,9% в 2022 году до 3,2% в 2023 году, — рассказал он изданию.

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Поэтому, как отмечает эксперт, в данной ситуации Китаю выгодно, что Россия переориентирует свою внешнюю торговлю на Восток.

— Тем не менее для России рост концентрации торговли на Китае при том, что основным продуктом ее экспорта являются энергетические товары, несет дополнительные риски, увеличивая зависимость экономики России от экономики Китая, — заключает Михаил Николаев.

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Фото: ТАСС/Zuma

На разных полюсах

Россия ведет торговые войны с 2014 года, утверждает старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар.

— Очень активно это выражается в ограничении экспортно-импортных операций со странами Европейского союза и с теми странами, которые приняли против нас санкции, — отмечает эксперт.

Другие страны, видя, как и что происходит с долларом США, переходят в торговле на национальные валюты, отмечает собеседник «Известий» еще одну тенденцию.

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— Усиливаются различного рода объединения типа БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и многих других, — продолжает он. — Торговля так или иначе поляризуется, на мировой рынок выходят или планируют выходить новые игроки. Так, ряд стран Африки уже сейчас пытаются идти в обход старых торговых путей, начать сотрудничество в том числе и с Россией.

Еще один пример — страны Латинской Америки, которые выбирают разные пути развития, в том числе за счет торговых взаимоотношений не только со своими традиционными партнерами.

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Поэтому торговых войн будет множество: какие-то из них приведут к появлению новых торговых союзов, новых точек роста, к переориентации национальных экономик других государств, как это происходит с Россией, — резюмирует Борис Пивовар.

А по мнению экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, для России прогноз аналитиков Bloomberg не значит ничего вообще.

— Даже если Китай начнет демпинговать, на российских потребителях это скажется не очень сильно, поскольку из-за слабого рубля импортная продукция, даже китайская, для многих россиян оказывается слишком дорогой и малодоступной, — заключает аналитик.

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Ничего нового

Торговые войны всегда были и всегда будут, сейчас наступает всего лишь очередной цикл их развития — сходятся во мнении опрошенные респонденты.

— Напряженность между США и Китаем растет, потому что США пытаются возвращать к себе рабочие места, а не производить различные товары в Китае из-за сложных отношений между двумя странами, — говорит он.

китай
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

По мнению эксперта, на экономические тенденции существенно повлияют предстоящие в 2024 году выборы. «В случае победы республиканцев эти тенденции только усилятся», — продолжает Пивовар.

Только начало

Торговые войны — это самое активное событие 20-х гг. XXI века, которое влияет на расклад экономических сил и даже геополитическую обстановку, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Впрочем, ситуация вполне прогнозируемая. В мире все возрастающего потребления и производства ограниченное количества ресурсов и рынков сбыта. Пока войны ведут за покупателя в условиях перепроизводства, за счет которого поднимают и восстанавливают экономику. Но вопрос среднесрочной перспективы — торгово-экономические пертурбации за более простые ресурсы: пресная вода, качественная еда и так далее, — рассуждает Шнейдерман.

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Опубликованный аналитиками Bloomberg прогноз — всего лишь один из многочисленных и носит субъективный характер — полагает Андрей Лобода.

— Выход подобных материалов скорее всего связан с тем, чтобы напомнить американскому избирателю о прошлых ошибках Дональда Трампа и не позволить ему баллотироваться на пот президента США, — считает Лобода.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Cheney Orr

По оценке эксперта, Китай успешно держит конкуренцию на многих своих ключевых рынках, в то время когда демпинговать пытается именно американская сторона.

— Не Китай, а Apple переносит производство смартфонов во Вьетнам, чтобы снизить стоимость рабочей силы. Не Китай, а Tesla снижает цены, хотя на внутреннем китайском рынке при том, что у BYD цены на электромобили на 5-20% выше, чем у Tesla, BYD обгоняет ее по объему продаж в декабре. И таких примеров много, — перечисляет экономист.

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