Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже поднялся до 91,44 рубля
Общество
Движение на трассе М-11 восстановили после ДТП с участием 66 машин
Общество
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды образовалась огромная пробка
Мир
На Украине признали неспособность Киева производить оружие из-за ударов ВС РФ
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала рост реальных доходов населения на 5–7% в 2024 году
Мир
Украине предрекли еще большие территориальные потери в 2024 году
Армия
ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в лесополосе на южнодонецком направлении
Экономика
Дефицит квартир в России может появиться во второй половине 2025 года
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала инфляцию на уровне 5,5–6% к концу 2024 года
Мир
Ученые предрекли 2024 году звание самого жаркого в истории
Экономика
Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года
Мир
Министр финансов США заявила об отсутствии решения по конфискации активов РФ
Мир
В бундестаге заявили об ожидании переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
Происшествия
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа

Глава Приднестровья обвинил Молдавию в переходе к давлению

Красносельский: Молдавия перешла к давлению вместо переговоров с ПМР
0
Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавия отказалась от переговоров с Тирасполем и перешла к давлению, заявил 9 января в интервью ТАСС президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Стагнация в переговорном процессе — выбор исключительно Республики Молдова. Никаких иных причин для паузы в диалоге, паралича формата «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина. — Ред.) и отказа от достигнутых договоренностей не существует», — сказал он.

По его словам, молдавская сторона действует исключительно при помощи санкций, ограничений и запугивания.

Глава ПМР напомнил, что в 2019 году представители Кишинева сорвали братиславский раунд переговоров, в 2020 году не явились на них в связи с пандемией коронавируса, а в 2021-м — из-за увольнения своего политического представителя. В дальнейшем Молдавия выбрала причиной для саботажа российско-украинский конфликт, отметил Красносельский.

При этом в Приднестровье видят угрозу в связи с резким наращиванием поставок вооружения в Молдавию, подчеркнул глава непризнанной республики. Он указал, что подобные действия имеют определенную цель, которую Кишинев явно не раскрывает.

По оценке Красносельского, Молдавия, вероятно, проводит милитаризацию не для защиты. В то же время он напомнил, что ПМР не несет для нее опасности.

Кроме того, политик затронул вопрос вступления Молдавии в Евросоюз (ЕС) без территории левобережья Днестра. Красносельский назвал это «реалистичным подходом», отметив статус ПМР в качестве отдельного субъекта международных отношений.

Президент непризнанной республики считает, что такой сценарий не помешает поддержанию добрососедских отношений Кишинева и Тирасполя. Тем не менее власти Молдавии ведут их к усилению конфронтации, подчеркнул он.

«Мы будем для Молдавии низшим сортом»
Жители Приднестровья — о начале переговоров о вступлении Кишинева в ЕС и будущем своей республики

Ранее, 27 ноября 2023 года, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что присоединение страны к ЕС не должно зависеть от приднестровского урегулирования.

До этого, 3 ноября, депутат Верховного совета (парламента) ПМР Андрей Сафонов обвинил Кишинев в использовании тактики экономического удушения республики. В качестве примера он привел меры, направленные на ограничение приднестровского экспорта.

В конце октября министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев отметил активные военные приготовления Молдавии. По его мнению, на это указывают демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО и сборы резервистов.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024