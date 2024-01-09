Глава Приднестровья обвинил Молдавию в переходе к давлению

Молдавия отказалась от переговоров с Тирасполем и перешла к давлению, заявил 9 января в интервью ТАСС президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Стагнация в переговорном процессе — выбор исключительно Республики Молдова. Никаких иных причин для паузы в диалоге, паралича формата «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина. — Ред.) и отказа от достигнутых договоренностей не существует», — сказал он.

По его словам, молдавская сторона действует исключительно при помощи санкций, ограничений и запугивания.

Глава ПМР напомнил, что в 2019 году представители Кишинева сорвали братиславский раунд переговоров, в 2020 году не явились на них в связи с пандемией коронавируса, а в 2021-м — из-за увольнения своего политического представителя. В дальнейшем Молдавия выбрала причиной для саботажа российско-украинский конфликт, отметил Красносельский.

При этом в Приднестровье видят угрозу в связи с резким наращиванием поставок вооружения в Молдавию, подчеркнул глава непризнанной республики. Он указал, что подобные действия имеют определенную цель, которую Кишинев явно не раскрывает.

По оценке Красносельского, Молдавия, вероятно, проводит милитаризацию не для защиты. В то же время он напомнил, что ПМР не несет для нее опасности.

Кроме того, политик затронул вопрос вступления Молдавии в Евросоюз (ЕС) без территории левобережья Днестра. Красносельский назвал это «реалистичным подходом», отметив статус ПМР в качестве отдельного субъекта международных отношений.

Президент непризнанной республики считает, что такой сценарий не помешает поддержанию добрососедских отношений Кишинева и Тирасполя. Тем не менее власти Молдавии ведут их к усилению конфронтации, подчеркнул он.

Ранее, 27 ноября 2023 года, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что присоединение страны к ЕС не должно зависеть от приднестровского урегулирования.

До этого, 3 ноября, депутат Верховного совета (парламента) ПМР Андрей Сафонов обвинил Кишинев в использовании тактики экономического удушения республики. В качестве примера он привел меры, направленные на ограничение приднестровского экспорта.

В конце октября министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев отметил активные военные приготовления Молдавии. По его мнению, на это указывают демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО и сборы резервистов.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.