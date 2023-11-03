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В Приднестровье рассказали о молдавской тактике экономического удушения республики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Признаков подготовки к провокациям в Приднестровье накануне местных выборов в Молдавии, которые пройдут 5 ноября, в непризнанной республике не фиксируют, однако обстановку можно охарактеризовать как тревожную. Об этом заявил «Известиям» депутат Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавский Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

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«Если даже нет признаков подготовки немедленного нападения со стороны Молдовы, то сама политика кишиневских властей объективно угрожающая. В настоящее время Кишинев использует тактику экономического удушения республики», — сказал он.

В качестве примеров такой политики депутат привел действия Кишинева, направленные на ограничение приднестровского экспорта: грузовики с товарами с большими проблемами преодолевают молдавскую таможню, а банки периодически закрывают счета предприятиям из ПМР. Такая политика, уверены в Приднестровье, направлена на создание внутренней нестабильности и провоцирование протестов в республике.

5 ноября в Молдавии пройдут местные выборы, на которых избиратели определят 898 мэров и 11 058 местных советников. При этом сама избирательная кампания проходит на фоне громких скандалов, связанных с уголовными делами против оппозиционных политиков, запретом парии «Шор» и снятия кандидатов от партии «Шанс», а также отзывом лицензий у русскоязычных СМИ.

Майя Санду в эфире телеканала «Голос Бессарабии» заявила, что решение приднестровского вопроса Кишинев видит в том, чтобы «избавиться от этого сепаратистского режима» при возникновении некой «геополитической возможности».

Делегация ПМР в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией предупреждала о возможных провокациях со стороны Кишинева 5 ноября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Близкий недруг: Молдавия экономически душит Приднестровье

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