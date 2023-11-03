В Приднестровье рассказали о молдавской тактике экономического удушения республики

Признаков подготовки к провокациям в Приднестровье накануне местных выборов в Молдавии, которые пройдут 5 ноября, в непризнанной республике не фиксируют, однако обстановку можно охарактеризовать как тревожную. Об этом заявил «Известиям» депутат Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавский Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«Если даже нет признаков подготовки немедленного нападения со стороны Молдовы, то сама политика кишиневских властей объективно угрожающая. В настоящее время Кишинев использует тактику экономического удушения республики», — сказал он.

В качестве примеров такой политики депутат привел действия Кишинева, направленные на ограничение приднестровского экспорта: грузовики с товарами с большими проблемами преодолевают молдавскую таможню, а банки периодически закрывают счета предприятиям из ПМР. Такая политика, уверены в Приднестровье, направлена на создание внутренней нестабильности и провоцирование протестов в республике.

5 ноября в Молдавии пройдут местные выборы, на которых избиратели определят 898 мэров и 11 058 местных советников. При этом сама избирательная кампания проходит на фоне громких скандалов, связанных с уголовными делами против оппозиционных политиков, запретом парии «Шор» и снятия кандидатов от партии «Шанс», а также отзывом лицензий у русскоязычных СМИ.

Майя Санду в эфире телеканала «Голос Бессарабии» заявила, что решение приднестровского вопроса Кишинев видит в том, чтобы «избавиться от этого сепаратистского режима» при возникновении некой «геополитической возможности».

Делегация ПМР в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией предупреждала о возможных провокациях со стороны Кишинева 5 ноября.

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