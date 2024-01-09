Гендиректор НРА предположила снижение цен на квартиры в старом фонде на 10–15%
Охлаждение ипотечного рынка приведет к тому, что цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10–15%. Таким прогнозом в интервью «Известиям» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. Она уточнила, что на новый вторичный фонд максимальное падение цен составит 5%.
Наиболее вероятные максимальные дисконты — на квартиры больше 60 кв. м, так как именно они больше всего пострадают от повышения первоначального взноса и снижения лимитов по льготным программам. Одновременно стоимость однокомнатных квартир может и не снизиться, поскольку они особенно востребованы на рынке, а недорогие объекты могут даже прибавить в цене, уточнила гендиректор НРА.
В то же время, по ожиданиям эксперта, существенного снижения цен на новостройки не произойдет.
«Скорее всего, в ближайшие полгода стоимость недвижимости будет заморожена. А по знаковым локациям (например, в ЦАО Москвы или центре Петербурга) цены могут вырасти на 5%», — сказала Григорьева.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Татьяны Григорьевой «Известиям»:
«Цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10-15%»