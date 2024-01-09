Гендиректор НРА спрогнозировала курс доллара в диапазоне 85–90 рублей в 2024 году
В базовом сценарии требования по обязательной продаже валютной выручки для компаний-экспортеров продлят до конца 2024 года, курс доллара будет держаться на уровне 85–90 рублей. Об этом рассказала в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
«Курс доллара, который вернется к 85–90 рублям в начале этого года, сохранит такое значение до конца лета», — спрогнозировала она.
Однако, по мнению эксперта, к концу 2024 года нацвалюта начнет ослабевать. Она стабилизируется на уровне около 95 рублей за «американца», однако может и начать двигаться в сторону 100 рублей.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Татьяны Григорьевой «Известиям»:
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