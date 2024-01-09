NBC рассказал об ожиданиях США по скорому завершению операции Израиля в Газе

США ожидают, что операция Израиля в секторе Газы окончится в ближайшие недели. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным телеканала, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль обсудит с руководством страны необходимость завершить военную кампанию в секторе Газы как можно быстрее. Также он намерен призвать Тель-Авив точнее выбирать цели для ударов, чтобы сократить число жертв среди мирного населения.

Ранее в этот день Блинкен заявлял, что ближневосточные страны желают нормализовать связи с Израилем. Но уточнил, что это возможно при условии прекращения боевых действий в секторе Газа и наличия плана реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

7 января член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Как отметил Хамдан, еще минимум 7 тыс. жителей Газы числятся пропавшими без вести.

Также министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут возвращены.

В свою очередь, 30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что военные действия будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.