Гендиректор НРА спрогнозировала инфляцию на уровне 5,5–6% к концу 2024 года
К концу 2024 года уровень инфляции будет выше целевого показателя в 4% и составит порядка 5,5–6%. Об этом в интервью «Известиям» заявила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
«В наступившем году под воздействием достаточно жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ инфляция начнет снижаться со значений выше 8% в конце 2023 года. По инерции высокие темпы роста цен сохранятся еще два-три квартала в первую очередь благодаря низкой базе начала прошлого года», — пояснила она.
Гендиректор НРА уточнила: во второй половине 2024 года работа трансмиссионного механизма всё же переломит тренд.
При этом, по ее прогнозам, ключевая ставка будет держаться на сегодняшнем уровне довольно продолжительное время, а цикл смягчения ДКП может начаться лишь в III–IV квартале.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Татьяны Григорьевой «Известиям»:
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