Более тысячи детей из Белгорода отправят в школьные лагеря в регионах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 8 января сообщил в Telegram, что 1,3 тыс. детей из Белгорода будут отправлены в школьные лагеря в других регионах России.
«За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов», — написал Гладков.
Он указал, что общался с коллегами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Главы регионов выразили готовность оказать помощь.
Гладков добавил, что специалисты сейчас осматривают места размещения детей.
«В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать», — добавил Гладков.
30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети, более 100 человек пострадали.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.