Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты

Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении общенациональной забастовки с 9 по 12 января, которая может парализовать железнодорожное сообщение в Германии. Об этом говорится в материале, опубликованном 7 января на сайте профорганизации.

Целью забастовки является демонстрация недовольства сотрудников текущими условиями труда. Отмечается, что перерыв в работе планируется уже с 9 января в 18:00 (20:00 мск). В первую очередь работу прекратят машинисты товарных поездов.

На пассажирские составы концерна Deutsche Bahn (DB AG — компания «Немецкие железные дороги») акция протеста распространится 10 января в 02:00 (04:00 мск).

Забастовка продлится до 18:00 (20:00 мск) 12 января.

В ночь на 8 января в Сети распространились кадры, на которых фермеры используют тракторы для блокировки движения. Они продолжают бастовать против отмен льгот в Германии. Крупные акции ожидаются в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и др. Главными требованиями фермеров являются снижение налогов и увеличение зарплаты. В связи с массовыми забастовками водители всего общественного транспорта в ближайшее время не будут работать.

Ранее, 4 января, несколько десятков протестующих на севере Германии фермеров попытались прорваться на паром, чтобы очно пообщаться с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.

До этого, 1 января, глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.

23 декабря член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер предложила, помимо сокращения налоговых льгот, увеличить подоходный налог в стране, чтобы обширнее поддерживать Украину военными поставками. Она указала, что особые события, которые происходят на сегодняшний день, «требуют особых мер».

Итальянская La Repubblica 26 декабря написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году канцлер ФРГ Олаф Шольц будет вынужден покинуть пост.

15 декабря Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

7 декабря Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст сообщил, что в текущем 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год.

Немецкое издание Der Tagesspiegel 20 ноября написало, что в государственном бюджете ФРГ образовалась дыра в размере €60 млрд, в связи с чем Конституционный суд страны запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Таким образом, бюджет страны заморожен. В связи с этим правительство страны было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Определенные статьи экономии коснулись фермеров, которых в следующем году собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот.