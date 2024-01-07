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Четыре человека пострадали при столкновении «УАЗа» и Bentley под Екатеринбургом

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Фото: ГУ ГИБДД России по Свердловской области
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Четыре человека пострадали в ДТП с «УАЗом» и Bentley на 10-м км Арамильского тракта в Свердловской области. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает ГИБДД региона.

По предварительным данным ведомства, водитель легкового автомобиля, двигаясь из Екатеринбурга в направлении города Арамиль, выехал на встречную полосу и столкнулся в «УАЗом».

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент медицинские сотрудники оказывают им необходимую помощь», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Кроме того, в ГИБДД указали, что водитель Bentley ранее был лишен права управления транспортными средствами. Автоинспекторы проводят процессуальные действия на месте происшествия, по факту ДТП организована проверка.

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Ранее в этот же день сообщалось, что на федеральной трассе в Алтайском крае столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и микроавтобус, пострадало 10 человек, включая пятерых детей. Пострадавшим потребовалась деблокировка из поврежденных транспортных средств, которую провели прибывшие на место специалисты пожарно-спасательного отряда. После этого пострадавших доставили в больницы, также понадобилась помощь психолога МЧС.

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