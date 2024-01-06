Авиация коалиции США нарушила воздушное пространство Сирии четыре раза за сутки

Авиация международной коалиции, во главе которой стоит Вашингтон, в субботу, 6 января, четыре раза за сутки вторглась в сирийское воздушное пространство. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — отметил Кулить.

По его словам, коалиция продолжает эскалировать напряжение и обострять обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Также в идлибской зоне деэскалации за эти же сутки было замечено семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (признаны в РФ террористическими).

4 января один сирийский военнослужащий погиб и еще один пострадал в результате снайперских обстрелов, которые были произведены террористами в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирийской Арабской Республике (САР).

Ранее, 1 января, Вадим Кулить сообщил, что один сирийский военнослужащий был ранен в результате сброса взрывного устройства с дрона боевиками в провинции Латакия. По его словам, за сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано два обстрела позиций войск САР со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ): один — в провинции Алеппо, другой — в провинции Латакия.

До этого, 26 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по трем объектам, принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Как он заметил, удары являются ответом на серию нападений, произведенных на американских военных в Ираке и Сирии. По словам главы Пентагона, атаковавшие базы США ополченцы спонсировались Ираном.

Месяцем ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали. 7 ноября Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

В октябре Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.