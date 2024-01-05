Один военный Сирии погиб и еще один ранен в результате обстрелов террористов

Один сирийский военнослужащий погиб и еще один пострадал в результате снайперских обстрелов, которые были произведены террористами в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом 4 января сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафр-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафр-Небель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хас, ранен один сирийский военнослужащий», — сказал он.

Кроме того, по словам замруководителя ЦПВС, авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США до сих пор создают опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии и обострят обстановку в этом районе.

Кулить добавил, что за прошедшие сутки в районе Эт-Танф службы зафиксировали десять нарушений коалиции парой истребителей F-15, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt, одним модульным разведывательно-ударным беспилотником (БПЛА) MQ-9 и одним многоцелевым БПЛА MQ-1C коалиции.

Ранее, 1 января, контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что один сирийский военнослужащий был ранен в результате сброса взрывного устройства с дрона боевиками в провинции Латакия. По его словам, за сутки в идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела позиций войск САР со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ): один — в провинции Алеппо, второй — в провинции Латакия.

До этого, 25 декабря, ВКС России в сирийской провинции Идлиб нанесли удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к обстрелам армии САР. Были уничтожены два пункта управления и склады.

19 декабря ВКС РФ нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Эль-Кнайтра в провинции Идлиб, где незаконные вооруженные формирования собирали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).