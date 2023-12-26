ВКС РФ уничтожили пункты управления и склады боевиков в сирийском Идлибе
Воздушно-космические силы (ВКС) России 25 декабря в сирийской провинции Идлиб нанесли удары по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ), причастным к обстрелам армии Сирийской Арабской Республики (САР), уничтожив два пункта управления и склады, заявил на брифинге во вторник, 26 декабря, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«25 декабря ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств», — доложил офицер.
Кулить добавил, что из-за снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в населенном пункте Трумба провинции Идлиб один сирийский военнослужащий погиб, один был ранен.
В рамках контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы 15 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок, запрещенных в РФ — «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана». В провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Идлиб — семь обстрелов, в провинции Латакия — три обстрела, резюмировал представитель ЦПВС.
16 декабря Кулить сообщал, что военный сирийских правительственных войск в провинции Латакия в районе населенного пункта Зуайкат получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны боевиков.
8 декабря в результате диверсии группы боевиков в провинции Алеппо погибло пять сирийских военнослужащих, 15 получили ранения. Кроме того, в идлибской зоне деэскалации за сутки было зафиксировано два обстрела.