Пять сирийских военных погибли в провинции Алеппо

В результате нападения диверсионной группы боевиков в провинции Алеппо в Сирии погибло пять военнослужащих правительственных войск, еще 15 человек получили ранения. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, погибли 5 сирийских военнослужащих, 15 получили ранения», — заявил Кулить во время брифинга.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации террористы также вели огонь по позициям правительственных сил. Так, в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны террористов погиб один сирийский военнослужащий, еще один был ранен. Также было зафиксировано пять обстрелов со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).

Ранее, 5 декабря, Кулить сообщил, что авиация коалиции США в Сирии в течение суток шесть раз нарушила воздушное пространство в районе Эт-Танф на востоке страны. В этом районе пролегают важные авиамагистрали. Кроме того, Кулить отметил, что в районе населенного пункта Трумба в провинции Идлиб был убит один сирийский военный после ведения снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям ВС Сирии.