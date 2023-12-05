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Авиация коалиции США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

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Фото: Global Look Press/Michael Battles
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Авиация коалиции США в Сирии в течение суток шесть раз нарушила воздушное пространство в районе Эт-Танф. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — рассказал он.

Кроме того, Кулить отметил, что в районе населенного пункта Трумба в провинции Идлиб был убит один сирийский военный после ведения снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям ВС Сирии.

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Ранее, 4 декабря, сообщалось, что США в Сирии в течение суток совершили несколько обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Помимо этого, уточнялось, что было зафиксировано три обстрела, совершенных террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), по позициям сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации, в частности, в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

3 декабря стало известно, что один сирийский военный был убит и трое пострадали в результате обстрела со стороны боевиков в Сирии. Помимо этого, отмечалось, что на территории провинции Идлиб были зафиксированы шесть обстрелов, в провинции Латакия — два.

19 ноября Кулить сообщал, что боевики в Сирии в течение суток провели пять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. На территории провинций Алеппо и Идлиб пришлось по одному обстрелу, а провинция Латакия подверглась трем ударам.

До этого, 13 ноября, Кулить сообщал, что двое сирийских военнослужащих получили ранения из-за снайперского и минометного огня со стороны местных боевиков.

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