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Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела боевиков

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Двое сирийских военнослужащих получили ранения из-за снайперского и минометного огня со стороны местных боевиков, сообщил 13 ноября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

«В районе населенных пунктов Сальма провинции Латакия и Урум-эс-Сугра провинции Алеппо в результате снайперского и минометного огня со стороны незаконных вооруженных формирований ранены два сирийских военнослужащих», — сказал он.

Кулить добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ — Ред.): в провинции Идлиб — три обстрела, в провинциях Алеппо и Латакия — по два обстрела в каждой.

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9 ноября в ЦПВС отметили, что за сутки «Джебхат ан-Нусра» осуществила восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации. Кулить также сообщил о поражении Воздушно-космическими силами (ВКС) России пункта управления и подземных укрытий боевиков,

8 ноября в ЦПВС сообщали о том, как Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт управления и подземные укрытия боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии.

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