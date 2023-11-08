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ВКС РФ поразили пункт управления и укрытия боевиков в Сирии
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ВКС РФ поразили пункт управления и укрытия боевиков в Сирии

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить 8 ноября сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт управления и подземные укрытие боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии.

«ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены пункт управления, подземные укрытия боевиков и техники», — сказал он в ходе брифинга.

Отмечается, что за прошедшие сутки представителями ЦПВС проведена гуманитарная акция в провинции Хасеке, нуждающемуся населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,8 т. За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход 61 беженца.

Также Кулить указал, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Кроме того, он добавил, что за сутки со стороны проамериканской коалиции в районе Эт-Танф зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми дронами MQ-1C.

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Накануне Кулить сообщил, что ВКС России поразили подземное укрытие боевиков, от обстрела которых погибли двое военнослужащих правительственных войск Сирии.

За день до этого ВКС России нанесли авиаудары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, в результате поразив два укрытия и склад.

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