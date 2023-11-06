Реклама
Прямой эфир
Общество
Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России
Мир
Более 100 компаний в Британии признались в нарушении санкций против России
Мир
Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
Мир
В Белом доме подтвердили отправку атомной подлодки США на Ближний Восток
Мир
Число раненых военных США при ударах по базам на Ближнем Востоке выросло до 45
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Мир
ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе
Мир
WSJ сообщила об укреплении рубля из-за потолка цен на нефть
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
Глава минфина США заявила о катастрофе в случае разрыва экономических связей с КНР
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В США заявили об отдаче Зеленским невыполнимых приказов для ВСУ
Мир
США сочли неприемлемыми слова израильского министра о ядерном ударе по Газе

ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Минобороны РФ сообщило об авиаударах по складу и двум укрытиям боевиков в Идлибе
0
Фото: РИА Новости/Ольга Балашова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, в результате поразив два укрытия и склад. Об этом 6 ноября сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В провинции Идлиб поражены склад материальных средств и два подземных укрытия боевиков», — заявил Кулить.

Контр-адмирал Кулить также отметил, что со стороны авиации «международной антитеррористической коалиции» во главе с США за сутки в районе Эт-Танф было зафиксировано 7 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-18 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) MQ-1C.

Огласить конфликт: Турция может начать военную операцию в Сирии
Стоит ли прислушиваться к угрозам Анкары и каковы перспективы урегулирования противостояния

Ранее, 5 ноября, воздушно-космические силы России нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов боевиков в провинции Идлиб в Сирии.

2 ноября в ЦПСВ рассказали, что ВКС РФ нанесли авиаудары по подземным прикрытиям террористов в Сирии. Кроме того, представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сукас в провинции Латакия. Местным жителям были выданы продовольственные наборы весом 2,7 т.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023