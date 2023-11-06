ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, в результате поразив два укрытия и склад. Об этом 6 ноября сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В провинции Идлиб поражены склад материальных средств и два подземных укрытия боевиков», — заявил Кулить.

Контр-адмирал Кулить также отметил, что со стороны авиации «международной антитеррористической коалиции» во главе с США за сутки в районе Эт-Танф было зафиксировано 7 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-18 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) MQ-1C.

Ранее, 5 ноября, воздушно-космические силы России нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов боевиков в провинции Идлиб в Сирии.

2 ноября в ЦПСВ рассказали, что ВКС РФ нанесли авиаудары по подземным прикрытиям террористов в Сирии. Кроме того, представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сукас в провинции Латакия. Местным жителям были выданы продовольственные наборы весом 2,7 т.