ВКС РФ нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудары по подземным прикрытиям террористов в Сирии. Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в четверг, 2 ноября.

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Кансафра и Айн-Шиб провинции Идлиб поражены опорный пункт и подземное укрытие боевиков», — рассказал Кулить.

Кроме того, по его словам, в течение суток та территории идлибской зоны деэскалации был зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск. Атака произошла в провинции Латакия, удар нанесли боевики, принадлежащие к террористической группировке «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Также Кулить упомянул, что представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сукас, в провинции Латакия. Она была направлена на поддержку мирного населения, местным жителям были выданы продовольственные наборы, общий вес которых составил 2,7 т.

Ранее, 1 ноября, Кулить сообщал, что ВКС России поразили опорный пункт и подземное укрытие террористов в Идлибе. Они располагались в районе населенных пунктов Кансафра и Айн-Шиб.