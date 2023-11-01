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ВКС РФ нанесли удары по опорному пункту и укрытию террористов в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Военно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии, поразив их опорный пункт и подземное укрытие в Идлибе. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Кансафра и Айн-Шиб провинции Идлиб поражены опорный пункт и подземное укрытие боевиков», — сказал он.

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Ранее, 31 октября, Кулить сообщал, что ВКС России нанесли удары по двум подземным позициям боевиков и складу в Сирии — в районах населенных пунктов Инкзик и Кансафра провинции Идлиб. Он добавил, что в результате нанесенных ударов было ликвидировано до 10 боевиков.

До этого, 30 октября, контр-адмирал заявил, что ВКС РФ в Сирии нанесли авиационные удары по пунктам управления боевиков в провинции Идлиб. Были поражены пункты управления боевиков в районах населенных пунктов Инкзик и Баб Аллах в провинции Идлиб.

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