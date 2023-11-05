ВКС РФ нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в воскресенье, 5 ноября.

«ВКС России нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Чифлик-Шогур провинции Идлиб по складу беспилотных летательных аппаратов боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — заявил Кулить.

По его словам, террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены на территории РФ. — Ред.) пять раз в течение суток подвергли обстрелу территории в идлибской зоне деэскалации. Два обстрела зафиксировано в провинции Алеппо, еще два — в провинции Латакия. Пятый обстрел обрушился на Идлиб.

Также Кулить упомянул, что за прошедшие сутки представителями ЦПВС была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Джебла провинции Латакия, в ходе которой населению выдали продовольственные наборы общим весом 6,1 т.

Ранее, 2 ноября, ВКС РФ нанесли авиаудары по подземным прикрытиям террористов в Сирии. Кроме того, представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сукас в провинции Латакия. Местным жителям были выданы продовольственные наборы весом 2,7 т.

Ранее, 1 ноября, Кулить сообщал, что ВКС России поразили опорный пункт и подземное укрытие террористов в Идлибе. Они располагались в районе населенных пунктов Кансафра и Айн-Шиб.

31 октября в ЦПВС рассказали, что ВКС России нанесли удары по двум подземным позициям боевиков и складу в Сирии — в районах населенных пунктов Инкзик и Кансафра провинции Идлиб. Он добавил, что в результате нанесенных ударов было ликвидировано до 10 боевиков.