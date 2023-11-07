ВКС РФ поразили подземное укрытие террористов в сирийском Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить 7 ноября сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили подземное укрытие боевиков, от обстрела которых погибли двое военнослужащих правительственных войск Сирии.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ): один в провинции Алеппо и пять — в провинции Латакия. В результате обстрелов погибли два сирийских военнослужащих.

«ВКС России нанесен удар в районе населенного пункта Мааян в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражено подземное укрытие террористов», — сказал Кулить в ходе брифинга.

Также он добавил, что за сутки со стороны проамериканской коалиции в районе Эт-Танф зафиксированы девять нарушений двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-18 и многоцелевым дронами MQ-1C.

Накануне ВКС России нанесли авиаудары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, в результате поразив два укрытия и склад.

5 ноября ВКС России нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков в провинции Идлиб в Сирии.