Боевики за сутки пять раз обстреляли позиции правительственных войск в Сирии

Боевики в Сирии в течение суток провели пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в воскресенье, 19 ноября.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе признаны террористическими и запрещены в РФ. — Ред.)», — рассказал он.

Также Кулить отметил, что на территории провинций Алеппо и Идлиб пришлось по одному обстрелу, а провинция Латакия подверглась трем ударам.

Помимо этого, Кулить сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирования на территории Сирии. Так, в течение суток маршруты были совершены на территориях провинций Алеппо, Ракка и Хасеке.

Ранее, 13 ноября, Кулить сообщал, что двое сирийских военнослужащих получили ранения из-за снайперского и минометного огня со стороны местных боевиков.

9 ноября в ЦПВС отметили, что за сутки «Джебхат ан-Нусра» осуществила восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск в идлибской зоне деэскалации. Кулить также сообщил о поражении Воздушно-космическими силами (ВКС) России пункта управления и подземных укрытий боевиков.

8 ноября в ЦПВС сообщали о том, как Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт управления и подземные укрытия боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии.