Сирийский военный погиб в результате обстрела боевиков в Идлибе

Один сирийский военный убит и трое пострадали в результате обстрела со стороны боевиков в Сирии. Об этом сообщил 3 декабря на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате снайперского огня и огня из ПТРК (противотанковый ракетный комплекс. — Ред.) со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск в провинции Идлиб убит один и получили ранения трое сирийских военнослужащих», — рассказал он.

Кулить добавил, что в течение суток в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). На территории провинции Идлиб зафиксированы шесть обстрелов, в провинции Латакия — два.

19 ноября Кулить сообщал, что боевики в Сирии в течение суток провели пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации. На территории провинций Алеппо и Идлиб пришлось по одному обстрелу, а провинция Латакия подверглась трем ударам.

Перед этим, 13 ноября, Кулить сообщал, что двое сирийских военнослужащих получили ранения из-за снайперского и минометного огня со стороны местных боевиков.

9 ноября в ЦПВС отметили, что за сутки «Джебхат ан-Нусра» осуществила восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск в идлибской зоне деэскалации. Кулить также сообщил о поражении Воздушно-космическими силами России пункта управления и подземных укрытий боевиков.

8 ноября в ЦПВС сообщали о том, как Воздушно-космические силы России поразили пункт управления и подземные укрытия боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии.