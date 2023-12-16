Сирийский военный получил ранение из-за обстрела со стороны боевиков

Военный сирийских правительственных войск получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщил на брифинге в субботу, 16 декабря, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Зуайкат, ранен один сирийский военнослужащий», — цитирует его «РИА Новости».

Также Кулить отметил, что в течение суток по трем провинциям — Алеппо, Латакия и Идлиб — были зафиксированы четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ).

Кроме того, авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США 12 раз нарушила протоколы деконфликтации.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», — отметил Кулить.

Ранее, 8 декабря, Кулить сообщил, что в провинции Алеппо погибли пять военнослужащих, когда на их позиции напала диверсионная группа боевиков. Еще 15 военных получили ранения. Кроме того, по его словам, террористы открыли огонь по позициям правительственных сил в провинции Идлиб. В результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранения.

Перед этим, 5 декабря, в районе населенного пункта Трумба в провинции Идлиб был убит один сирийский военный после ведения снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям ВС Сирии.