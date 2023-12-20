ВКС РФ уничтожили склады и мастерские с БПЛА боевиков в Идлибе

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Эль-Кнайтра в сирийской провинции Идлиб, где незаконные вооруженные формирования собирали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом 20 декабря заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Как уточнил контр-адмирал, авиаудары были нанесены во вторник, 19 декабря.

«В результате удара уничтожены мастерская по сборке беспилотных летательных аппаратов и склад с комплектующими для их производства», — указал он.

Помимо этого, Кулить добавил, что за прошедшие сутки в сирийских провинциях Латакия и Алеппо было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны «Джебхат ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенные в РФ террористические организации).

Накануне сообщалось, что ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в сирийской провинции Идлибе, а также уничтожили не менее 10 боевиков. Помимо этого, отмечалось, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, тремя парами истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C авиации коалиции США.

10 декабря сообщалось, что авиация коалиции США девять раз нарушила воздушное пространство в Сирии в районе Эт-Танф. Помимо этого, уточнялось, что в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке было осуществлено патрулирование подразделениями российской военной полиции.

Накануне, 9 декабря, сообщалось, что США шесть раз нарушили воздушное пространство в Сирии. Как подчеркнул Кулить, своими действиями Соединенные Штаты продолжают обострять обстановку в сирийском воздушном пространстве.

5 декабря стало известно, что США также шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Как отмечалось, в районе населенного пункта Трумба в провинции Идлиб был убит один сирийский военный после ведения снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям ВС Сирии.

4 декабря американские военные совершили в Сирии в течение суток несколько обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Помимо этого, уточнялось, что было зафиксировано три обстрела, совершенных террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра», по позициям сирийских правительственных войск в идлибской зоне деэскалации, в частности, в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

До этого, 3 декабря, Кулить сообщил, что один сирийский военный был убит и трое пострадали в результате обстрела со стороны боевиков в Сирии. Помимо этого, отмечалось, что на территории провинции Идлиб были зафиксированы шесть обстрелов, в провинции Латакия — два.